عبدون يفتتح معمل الحاسوب في ثانوية بن حم بمنطقة تاربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح صباح اليوم الثلاثاء 14سبتمبر 2021م وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون معمل الحاسوب بثانوية ابن حم بتاربة مديرية سيئون.



واستهل الوكيل عبدون افتتاحه المعمل بمعية وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالماجد برك العامري ومدير إدارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم والمدير العام لمديرية سيئون الاستاذ محمد عوض بن قاسم العامري والاستاذ خالد صالح بلفاس مدير مكتب التربية بمديرية سيئون.

وأكد وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون خلال لقائه بادارة الثانوية وعدد من الشخصيات بمنطقة تاربة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة القيادة التربوية والتعليمية بالمحافظة وافتتاح مثل هذه المشاريع التعليمية التي تهدف الى زيادة القدرات الفنية لدى الطالب والاطلاع عن كثب على ما يعتمل ميدانيا بالعملية التربوية والتعليمية في المديرية موضحاً أن هذه المشاريع تأتي استكمالاً للخطة العامة لمصفوفة قطاع المشاريع على مستوى المحافظة والمديريات بتمويل من قبل راعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

واشار عبدون الى ان التدخلات الفنية والدعم المختلف للمدارس والثانويات مرتقب منه مزيدا في التحصيل العلمي وتنافس على مستوى الريادة والتنافس العلمي بين الطلاب على مستوى المحافظة والجمهورية.

وحث الوكيل عبدون الإدارت التربوية والتعليمية والمنطقة التوجيهية بالمديرية إلى تفعيل النزولات الميدانية والاطلاع على سير الحصص الدراسية والإشراف والمتابعة اليومية للجوانب الفنية والاستفادة من التدخلات في الحاسوب والمختبرات وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وتشجيع وتحفيز التلاميذ والطلاب على التحصيل العلمي .

وخلال اللقاء رحب مدير عام مديرية سيئون الاستاذ محمد عوض العامري بالوكيل جمال عبدون والوفد المرافق له شاكرا له هذه الزيارة لمنطقة تاربة لتلمس هموم المدارس المختلفة فيها والاطلاع على سير العملية التعليمية وافتتاح عدد من المشاريع المهمة مقدما شكره الجزيل بتدخلاته في دعم المشاريع الفنية في مجال التعليم.

كما رحب مدير ثانوية بن حم بتاربة الاستاذ خالد عوض العامري بالوكيل الاول لوزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية بساحل حضرموت واللواء عبدالماجد العامري وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية رئيس مجلس الاباء بالثانوية والدكتور محمد احمد فلهوم مدير مكتب التربية بوادي وصحراء حضرموت والاستاذ خالد صالح بلفاس مدير مكتب التربية بالمديرية والشخصيات الاجتماعية في المنطقة واعضاء مجلس الاباء لحضورهم ومشاركتهم الافتتاح الرسمي لقاعة الحاسوب مقدما الشكر للوكيل عبدون التسهيلات الكبيرة والدعم السخي الذي قدمة في سبيل تنشيط العملية التعليمية والاسهام في تسهيل استمرار الدراسة في الثانوية داعيا منه المزيد من الدعم وتذليل الكثير من الصعاب.

وقدم اللواء عبدالماجد العامري شكره للوكيل جمال عبدون نيابة عن اعضاء مجلس الاباء بالثانوية نظير مايقدمه الوكيل من دعم واضح وملموس في الثانوية مؤكدا ان ذلك سينعكس ايجابا على مستوى التحصيل التعليمي في القادم ان شاء الله داعيا في الوقت نفسه الى الاستفادة من كافة التدخلات والتسهيلات الفنية والوسائل التعليمية التي يقمدمها مكتب التربية بالمحافظة.

وقدمت ادارة الثانوية خلال حفل مصغر اقامته بالمناسبة في القاعة الكبرى بالثانوية هدايا تذكارية للوكيل جمال سالم عبدون والدكتور محمد فلهوم نظير جهودهم في تذليل الصعاب التي تعترض سبيل استمرار العملية التعليمية ودعمهم اللامحدود لها.

حضر حفل التدشين الشيخ خالد محسن العامري عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع عاقل حي تاربة والشيخ يسر محسن العامري الامين العام المساعد لمرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء والشيخ حسين عوض العامري عاقل حي تاربة والشيخ قيس صالح العامري والاستاذ عوض خميس مصنوم اعضاء مجلس الاباء بالثانوية وعدد من المعلمين.