نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل عبدالله محمد الهيثمي وزوجته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى محمد وجمال الهيثمي، عزاهما في وفاة والدهم المناضل عبدالله محمد الهيثمي ووفاة والدتهم الفاضلة.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته البارزة في ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني، منوهاً بالمسيرة العملية والفكرية والثقافية للفقيد وجهوده الاجتماعية وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد والفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.