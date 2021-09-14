شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق من مركز الملك سلمان يتفقد مشروع تأهيل مختبرات كلية الطب بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد فريق هندسي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.



واطلعوا على الأعمال الجارية والترميمات الإنشائية في المختبرات التعليمية استعداداً لوصول الوسائل التعليمية لمختبرات كلية الطب والعلوم الصحية والتي من شأنها رفع مستوى العملية التعليمية من خلال التطبيق العملي المباشر.

واستعرض عميد الكلية الدكتور عبدالحكيم التميمي مكونات المشروع وأهميته في تلبية احتياجات الكلية الملحة من الادوات والأجهزة العلمية والتطبيقية.