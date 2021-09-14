تدشين حملة التحصين ضد کوفید 19 بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق اليوم، حملة التحصين بلقاح جونسون آند جونسون بمدينة تعز.



واشادت وكيلة المحافظة، بجهود وزارة الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة في توفير وتنظيم عملية التلقيح عبر المنصة الاليكترونية للتخلص من الازدحام والعشوائية في عملية التلقيح.

من جهته أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي، أن المستهدفين باللقاح هم الطواقم الطبية وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٥٥ عاما الذين لم يحصلوا على اللقاح في الجولة الأولى، بالإضافة إلى الكادر التربوي والتعليمي فوق سن الـ ١٨عاما، وكذلك نزلاء السجون والمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بمن فيهم القادمين من محافظات أخرى.