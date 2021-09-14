وزارة التخطيط تدشن برنامج بناء القدرات التخطيطية بالتعاون مع الاسكوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برنامج بناء القدرات التخطيطية لمدراء عموم التخطيط والعاملين في مجال التخطيط في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاسكوا خلال الفترة من 13- 16 سبتمبر الجاري.



وأشاد الدكتور محمد الحاوري وكيل الوزارة لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، بجهود الاسكوا في دعم التنمية في اليمن وخاصة في مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي والدعم الفني في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ضمن إطار التعاون الفني الموقع بين بلادنا والاسكوا.

وأكد أهمية التخطيط لحشد الجهود وتعبئة الموارد وتوظيف الإمكانات صوب تحقيق الأهداف والتطلعات التي يصبوا إليها المجتمع في الحياة الكريمة والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار الإعداد لبرنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي في البعد المؤسسي، حيث يستهدف رفع قدرات العاملين في مجال التخطيط الإستراتيجي في مختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات على المستويين المركزي في مرحلته الأولى، كما يستهدف بمرحلته الثانية بناء ورفع القدرات التخطيطية على المستوى اللامركزي، داعيا المستهدفين بالبرنامج إلى التركيز على قضايا إعداد الخطط وبرامج التطوير وإعادة الإعمار في مؤسساتهم.