بدء الجولة الثانية من حملة التحصين ضد(كورونا) بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بمارب الجولة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بلقاح جونسون آند جونسون، ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان.



وتستهدف الحملة العاملين الصحيين وذوي الامراض المزمنة وكبار السن فوق 55 عاما الذين لم يتحصلوا على اللقاح في الجولة الأولى، بالإضافة الى الكادر التربوي والتعليمي وإصلاحيات السجون، وعمال النظافة واللاجئين والنازحين فوق سن 18 عاما.

وأكد وكيل المحافظة عبدالله الباكري على اهمية تحصين من تبقى من الكادر الصحي بالمحافظة ضد فيروس كورونا باعتبارهم خط الدفاع الاول والاكثر عرضة للجائحة.. لافتا الى اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي من خلال تقديم كافة الدعم والتسهيلات من اجل تمكينه من اداء دورة الانساني في تخفيف الام الناس ووقايتهم من الامراض السارية والعدوى بالفيروسات القاتلة وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي بات هما عالميا انهارت امامه المنظومات الصحية في دول عظمى ومتقدمة.

وشدد على ضرورة استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ورفع الوعي المجتمعي بها خاصة في محافظة مأرب المكتظة بالنازحين ومخيمات النزوح بما يحول عملية انتقال الفيروس فيها الى كارثة صحية.

من جهته اوضح نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان للشئون الفنية بالمحافظة احمد العبادي ان الحملة في مرحلتها الثانية تستهدف 22 الفا و313 شخصا من خلال 26 موقعا صحيا للتطعيم موزعين على مديريات المحافظة وتعطى للمسجلين عبر منصة وزارة الصحة العامة والسكان.