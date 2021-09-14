السفير العياشي يلتقي أمير منطقة مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى القنصل العام لليمن في جدة، علي محمد العياشي اليوم، بمستشار خادم الحرمين الشريفين، امير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بمناسبة إنتهاء مهام عمله كقنصل عام لبلادنا وعميد للسلك الدبلوماسي والقنصلي بجدة.



واللقاء ثمن السفير العياشي مواقف وجهود المملكة وقيادتها الداعمة للقيادة والحكومة الشرعية والشعب اليمني ، وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في كافة ربوع اليمن.. معبراً عن الشكر والتقدير للدعم والرعاية التي حظي بها خلال فترة عمله من قبل أمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الخارجية وكافة الجهات المختصة في المملكة الشقيقة.

ومن جانبه أكد الامير خالد الفيصل على عمق ومتانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والحرص والاهتمام الذي توليه المملكة للمقيمين اليمنيين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وفي ختام اللقاء، قام الأمير خالد الفيصل بتكريم السفير العياشي تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في المملكة متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله القادمة.