شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي: إحلال السلام في اليمن يمثل أولوية للملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن إحلال السلام في اليمن يمثل أولوية للمملكة العربية السعودية، مجددا التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي شامل باليمن.



وأشار في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الى احتفاظ المملكة بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد مجلس الوزراء على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة ‏الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه المليشيا ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود ‏الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.