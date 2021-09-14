وزارة الاعلام والثقافة تشارك في ندوة العلاقات الصينية العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية التي عقدت اليوم الثلاثاء في إطار منتدى التعاون الصيني العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار "التواصل بين الحضارتين الصينية والعربية في سياق التشارك في بناء مجتمع المستقبل المشترك للصين والدول العربية".



وناقشت الدورة التي شارك فيها المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط، تشاي جيون، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، و40 من المسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين من الصين والدول العربية، عدد من المحاور المتعلقة بالدعوة للتضامن والتسامح واحترام الحضارة الفريدة لكل دولة ولنظامها الاجتماعي وتعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية وتعميق التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات ودفع التواصل الشعبي في إطار مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى اعتماد التقرير الختامي للندوة.

وخلال الدورة، استعرضت وكيل وزارة الثقافة لقطاع الفنون والمسرح، الدكتورة فايزة عبدالرقيب، عمق العلاقات اليمنية الصينية منذ القدم، ودور اليمن الهام والتاريخي فيما يعرف بطريق الحرير.. مؤكدة على ضرورة تضافر جهود العرب والصينيين في بناء نظام دولي جديد مفتاحه تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" وفقا لما ورد في الوثيقة السياسة حول سياسة الصين تجاه الدول العربية الصادرة في 14يناير 2016م التي تضمنت معادلة التعاون "1+2+3" والسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين مما يساعد على نشر قيم الحضارتين العربية والصينية.

وتطرقت الى المخاطر التي تهدد المبادرة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في اليمن بسبب سيطرتها على ميناء الحديدة المطل على البحر الاحمر واستهدافها المستمر لحركة التجارة الدولية وزراعتها للالغام البحرية وتهديد سواحل اليمن والبحر الاحمر بكارثة بيئية بسبب رفضها صيانة خزان صافر النفطي العائم بالاضافة الى استهداف السفن في عرض البحر بالطائرات المفخخة و تهديد أمن الملاحة.