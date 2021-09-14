شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء المرحلة الثانية من التحصين ضد فيروس كورونا في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، بمستشفى الغيضة المركزي، المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد-19.



ودعا نيمر المواطنين للتسجيل عبر منصة وزارة الصحة للحصول على مواعيد أخذ اللقاح.

الى ذلك افتتح نيمر، اليوم، ورشة عمل مشروع مناهضة تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية، الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفذه جمعية الوصول الإنساني.