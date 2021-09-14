تدشين العمل بمركز الإنزال السمكي الـ(دوكيار) بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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دشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، استئناف العمل بمركز الإنزال السمكي وحراج الـ(دوكيار) بمديرية المعلا بعدن.



وأشار وكيل الوزارة محمد علان، الى أهمية افتتاح المركز لما من شأنه تنظيم عملية بيع وتسويق الأسماك للسوق المحلية والتصدير.

بدوره اشاد وكيل محافظة عدن محمد شاذلي، بأهمية هذه الخطوة للحد من الأسواق العشوائية غير المرخصة التي أدت لارتفاع الأسعار وتنظيم عملية بيع وشراء الاسماك.