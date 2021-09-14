اجتماع في شبوة يناقش الأوضاع التعليمية والتربوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع للقيادات التربوية والتعليمية بمحافظة شبوة اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق أوضاع الكادر التعليمي واهمية تحسين مستواهم المعيشي.



وأشاد لمروق خلال الاجتماع، بانتظام الدراسة في كافة مدارس التعليم العام.. مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم القطاع التربوي، والاهتمام بالكادر التعليمي واهمية حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية، والعمل على تحسين مستوى حياتهم المعيشية.

وناقش الاجتماع الاوضاع التربوية والتعليمية، وسير الدراسة في عموم مدارسها، والتحديات التي تواجهها.

ووجه الدكتور لمروق، ببناء أربع مدارس للتعليم العام وروضة للأطفال في مدينة عتق.

من جانبه اكد مدير تربية شبوة سالم حنش، انتظام الدراسة في حوالي 600 مدرسة للتعليم العام، يدرس بها اكثر من 150 طالب.