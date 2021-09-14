"أمنية" شبوة تناقش مستجدات الوضع في الجبهات والتحركات المشبوهة لإرباك الوضع الأمني في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليوم برئاسة المحافظ محمد بن عديو جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الامني والعسكري في المحافظة.



واستمعت اللجنة إلى تقييم الموقف العسكري في جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي الانقلابية على أطراف محافظة البيضاء المتاخمة لمديرية بيحان بالمحافظة في ظل استمرار المليشيات بحشد مقاتليها.

وأشادت اللجنة الأمنية بجهوزية واستعداد الجيش الوطني في الجبهات.

كما استعرض الاجتماع تقرير عن التحركات المشبوهة والهادفة إلى إرباك الوضع الامني في المحافظة عبر تنفيذ مخططات إجرامية تستهدف الأمن والاستقرار والتي تم إحباط بعضها من قبل الأجهزة اﻷمنية.. مؤكدة انه لن يتم التهاون مع كل من يسعى لتهديد أمن المحافظة وسكينة المواطنين وسيتم التعامل بحزم مع تلك المخططات وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتطرقت اللجنة الأمنية إلى تأثيرات تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي على حياة المواطنين وأثره على أمن المجتمع.

كما وقفت أمام دعوات العنف والفوضى من قبل المجلس اﻻنتقالي والتي تأتي بالتزامن مع تحركات مليشيات الحوثي والتي تؤكد أن هدف المشاريع المتمردة على الدولة واحد ومشترك.

وأمام هذه الدعوات التي تستهدف زعزعة امن واستقرار المحافظة وادعاء السلمية الزائفة التي تخفي خلفها مخططات إجرامية فإن اللجنة الامنية تؤكد أنها لن تسمح ﻷي كان بالعبث بأمن المحافظة وتحمل المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن هذه الدعوات ونتائجها وتضع الداعين لها أمام المساءلة القانونية وملاحقتهم وضبطهم.