بدء المرحلة الثانية من التحصين ضد فيروس كورونا بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، عملية التحصين بلقاح جونسون آن جونسون ضد وباء كوفيد 19، للمسجلين عبر المنصة الالكترونية لوزارة الصحة العامة والسكان.



وأكد وكيل المحافظة دعم السلطة المحلية لمساندة جهود مكتب الصحة، لإنجاح عملية التحصين ضد وباء كورونا وفق الآلية التي أعدتها وزارة الصحة.

واوضح مدير برنامج التحصين جعفر بن عبيدالله، أن الحملة تستهدف سبعة الاف شخص، في 20 موقعا صحيا موزعة على سبع مديريات، على مدى شهر كامل.

الى ذلك ناقش اجتماع برئاسة الكثيري، أوضاع القطاع الصحي بمديريتي حريضة وحورة ووادي العين.

واستعرض الاجتماع الإشكاليات التي تواجه عمل المرافق الصحية وسبل معالجتها.