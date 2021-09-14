وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة الصحفيين المختطفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حمل وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين "عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حُميد".



وأوضح، ان مليشيا الحوثي الارهابية قامت بإخفاء الصحفيين الأربعة قسريا ومنع الزيارة عنهم، وانقطعت أخبارهم اثر نقلهم لاحد معتقلاتها غير القانونية.

واشار الارياني الى ان المعلومات تؤكد قيام مليشيا الحوثي بنقل الصحفيين إلى زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب بطريقة وحشية من تعليق وضرب بالاعصي الحديدية والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وتدهور وضعهم الصحي اثر منعهم من تناول الأدوية لامراض أصيبوا بها اثناء فترة اعتقالهم التي تتجاوز 6 سنوات.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين وكل الصحفيين والشرفاء والأحرار في العالم بإدانة جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للصحفيين الأربعة وإخفائهم قسريا، وممارسة الضغط على قيادات المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون قيد او شرط.