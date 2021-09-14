مقاتلات التحالف تدمر تحصينات لمليشيا الحوثي في جبهات مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

دكت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021م، تحصينات ودمرت تعزيزات لمليشيا الحوثي الارهابية، غربي محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات تجمعات وتحصينات حوثية جنوبي مديريات صرواح، ودمرت تعزيزات لها قبيل تحركها لتنفيذ هجمات عدائية على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية والمقاومة.

وأوضح، أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر الحوثية بينها قيادات ميدانية، وتدمير عتاد عسكري تابع لها.

وذكر أن المقاتلات نفذت غارات مكثفة، خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع معارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية ضد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات المحافظة.

ومؤخراً، صعّدت المليشيا الحوثية من هجماتها العسكرية في جبهات مأرب، في حين اكتفت القوات الحكومية باتخاد موقف المدافع.