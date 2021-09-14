إصابة 15 مدنيا بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيب 15 مدنياً من أهالي الحديدة جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة.



وذكرت مصادر محلية وطبية، أن 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيات الحوثية بسيارة هايلوكس كانت تقلّهم.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية البشعة في إطار تصعيد المليشيات من ممارساتها وأعمالها الإجرامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، حيث شردت عشرات الأسر خلال الأيام الماضية من قرى مديرية التحيتا إثر القصف المدفعي المتعمد على الأحياء السكنية