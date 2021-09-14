اشتباكات جديدة تقضي على تعزيزات حوثية جنوبي محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تجددت الاشتباكات، ظهر الثلاثاء 14 سبتمبر، في جبهة حيس بالساحل الغربي جراء خروقات جديدة للمليشيات الحوثية انتهت بفشل جديد وخسائر بشرية في صفوفها.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران دفعت بتعزيزات من جهة مديرية الجراحي وحاولت إعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة حيس من محورين وباءت بالفشل الذريع فضلا عن خسائر بشرية في صفوفها.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة المتوسطة و الثقيلة وأجبرتها على الفرار والعودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

كما أكد أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على كامل خطوط التماس في محاور حيس وتحديدا في المناطق النائية التي حاولت مليشيات الحوثي التسلل منها.

وكانت ذات الجبهة شهدت نهاية الأسبوع المنصرم اشتباكات دامية تكللت بخسائر فادحة في صفوف المليشيات التابعة لإيران فيما استشهد اثنان وجرح أربعة من أبطال القوات المشتركة