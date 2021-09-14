مصدر ينفي صحة المزاعم الحوثية بدخول سفينة حاويات لميناء الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

نفى مصدر اقتصادي مطلع صحة المزاعم الحوثية حول ابحار سفينة حاويات من مدينة جدة السعودية إلى ميناء الحديدة، في إطار مساعيها لاجتذاب التجار لتحويل بضائعهم إلى الميناء الخاضع لسيطرتها.



وبين المصدر أن السفينة التي في طريقها لميناء الحديدة تتبع احد المنظمات الدولية وتحمل مواد اغاثية كما هي العادة ولم يتغير اي شيئ.

وأضاف أن المليشيات الحوثية فشلت في اقناع التجار بتحويل بضائعهم إلى ميناء الحديدة برغم حملتها الاعلامية واعلانها عن تعليق 49 في المائة من الرسوم الجمركية للتجار والمستوردين عبر ميناء الحديدة.

وكان القيادي الحوثي محمد علي الحوثي قد أعلن هذه المزاعم على صفحته، واعتبرها خطوة صحيحة، في خطوة تضليلية بعد يومين من قصف المليشيات لميناء المخا التاريخي