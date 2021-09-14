تحذيرات هامة من الأرصاد اليمنية للمواطنين خلال الساعات القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين:-

• في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

• سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب.

• مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقعت النشرة، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تتحول إلى الغائمة مع هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، لحج، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة) وذلك في فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها أجواء صحوة الى غائمة جزئياً تتحول الى الغائمة مع هطول أمطار رعدية على السواحل الغربية وأمطار متفرقة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة خفيفة على صحاري (شبوة، حضرموت والمهرة)، وتنشط سرعة الرياح مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج