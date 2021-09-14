تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن يمني في السعودية لارتكابه جريمة قتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها نفذت حكم الإعدام بأحد الجناة في محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أصدرت ”الداخلية“ بيانا بتنفيذ حكم القتل قصاصا بجان من الجنسية اليمنية بعد أن أقدم على قتل آخر.

وتفصيلا، فقد أقدم الجاني ويدعى أحمد صالح حسن عتيق، وهو يمني الجنسية، على قتل نبيل محمد عبدالله الحجري، يمني الجنسية، وذلك بطعنة بضع طعنات باستخدام سكين، تسببت في وفاته.

وتابعت ”الداخلية“ أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور