بحيبح يبحث مع السفارة الألمانية تطوير التعاون الصحي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم مع القائم بأعمال السفير الألماني لدى اليمن ميشال وستلاند، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم القطاع الصحي في اليمن.



كما ناقشا عدداً من الملفات وفي مقدمتها مواجهة الموجات الجديدة من وباء كورونا والتحديات التي تواجه وزارة الصحة، سيما مع استمرار حرب ميليشيا الحوثي وتدميرها للبنية التحتية للمؤسسات الصحية في اليمن.

واعرب الوزير عن تطلع اليمن لمزيد من الدعم الألماني للقطاع الصحي في اليمن، بما يخفف من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

من جانبه أشاد "وستلاند" بجهود وزارة الصحة اليمنية وخاصة في الظروف الصعبة التي تشهدها اليمن، مؤكدا دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية بما يخفف من الأزمة الإنسانية ويحقق الأمن والاستقرار.