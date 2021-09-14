وزير الداخلية يناقش مع مدراء الاجهزة الأمنية التحديات الأمنية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بسيئون، مع مدراء الاجهزة الأمنية ابرز القضايا والتحديات الأمنية بوادي حضرموت.



وشدد وزير الداخلية على ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأمني وبما يعزز من فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الاجهزة الرسمية.

وأكد على أهمية وحدة القرار الأمني والاداري بين جميع الاجهزة الامنية والسلطة المحلية.. لافتا الى ان النجاح الأمني يتطلب التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطن الذي يعتبر شريكا اساسيا في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق مدير أمن وادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني الى الحالة الأمنية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى انواعها.