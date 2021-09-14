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انتقالي حضرموت يسلم مكتب الصحة دفعة من المستلزمات الطبية مقدمة من اللواء بن بريك

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ، قدمت اللجنة الصحية التي شكلتها الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، الاثنين ، دفعة جديدة من الأدوية المتنوعة ومستلزمات الحماية ضد ، لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت.

 

فبتكليف من العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس ، زار الأستاذ علي صالح الهميمي نائب رئيس الهيئة التنفيذية ، مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ، والتقى نائب المدير العام، الأستاذ عبد الله مرعي ، والدكتوره فايزه العمودي نائبة مدير المكتب للشؤون الصحية ، وسلمهما كمية المستلزمات الطبية ، التي تضمنت مجموعة متنوعة من الأدوية الخافضة للحرارة والمضادات الحيوية ومستلزمات الحماية ضد كورونا.

 

وكان عضوا الجمعية الوطنية ، الدكتورة سلمى عمر بازريع نائبة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية ، نائبة رئيس اللجنة الصحية بالهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت، والدكتور يسلم علي باوزير ، رئيس اللجنة الصحية بالهيئة التنفيذية للمجلس بحضرموت ، قد تسلما يوم أمس مكرمة اللواء بن بريك الطبية ، من الدكتورة نجلاء السعدي ، رئيسة لجنة الإغاثة الإنسانية في الجمعية الوطنية ، والتي اشتملت أيضا على كرسيين للمعاقين ، قاما بتسليمها لجمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات حركيا. 

 

شارك في تسليم الأدوية ومستلزمات الحماية ، الأستاذ صابر بامقنع عضو الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة ، مدير الإدارة المالية ، ورائد باجابر عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة التنسبق العليا لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت ، و الأستاذ أحمد سالم بارميل ، عضو اللجنة الصحية ، رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالمحافظة ،  والدكتوره بسمه باضاوي ، والمهندسة أفراح الهجري.   

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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