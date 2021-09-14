انتقالي حضرموت يسلم مكتب الصحة دفعة من المستلزمات الطبية مقدمة من اللواء بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ، قدمت اللجنة الصحية التي شكلتها الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، الاثنين ، دفعة جديدة من الأدوية المتنوعة ومستلزمات الحماية ضد كورونا ، لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت.



فبتكليف من العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس ، زار الأستاذ علي صالح الهميمي نائب رئيس الهيئة التنفيذية ، مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت ، والتقى نائب المدير العام، الأستاذ عبد الله مرعي ، والدكتوره فايزه العمودي نائبة مدير المكتب للشؤون الصحية ، وسلمهما كمية المستلزمات الطبية ، التي تضمنت مجموعة متنوعة من الأدوية الخافضة للحرارة والمضادات الحيوية ومستلزمات الحماية ضد كورونا.

وكان عضوا الجمعية الوطنية ، الدكتورة سلمى عمر بازريع نائبة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية ، نائبة رئيس اللجنة الصحية بالهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت، والدكتور يسلم علي باوزير ، رئيس اللجنة الصحية بالهيئة التنفيذية للمجلس بحضرموت ، قد تسلما يوم أمس مكرمة اللواء بن بريك الطبية ، من الدكتورة نجلاء السعدي ، رئيسة لجنة الإغاثة الإنسانية في الجمعية الوطنية ، والتي اشتملت أيضا على كرسيين للمعاقين ، قاما بتسليمها لجمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات حركيا.

شارك في تسليم الأدوية ومستلزمات الحماية ، الأستاذ صابر بامقنع عضو الهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة ، مدير الإدارة المالية ، ورائد باجابر عضو الجمعية الوطنية رئيس لجنة التنسبق العليا لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت ، و الأستاذ أحمد سالم بارميل ، عضو اللجنة الصحية ، رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالمحافظة ، والدكتوره بسمه باضاوي ، والمهندسة أفراح الهجري.