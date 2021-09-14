مناقشة آلية التنسيق المشترك بين الأحوال المدنية التربية والتعليم بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش مدير عام مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة المهرة المقدم سالم محمد كلشات ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش، اليوم، آلية التنسيق المشترك بين إدارة الأحوال المدنية و السجل المدني و مكتب التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بتوحيد بيانات الطلاب والطالبات.



وفي بداية اللقاء رحب مدير مكتب التربية والتعليم ، بمدير مصلحة الاحوال المدنية، مشيداً بالدور الذي يبذله في تعزيز جهود التنسيق بين الجانبين لخدمة المصلحة العامة.

وفي اللقاء أكد كلشات على أهمية دور مكتب التربية والتعليم وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الإداريين بما يتعلق بتوحيد بيانات الطلاب والطالبات في المدارس و تقييدها بطريقة صحيحة لضمان نتائج إحصائية دقيقة وفق اللوائح والقوانين.

وابدى مدير عام مكتب التربية والتعليم استعداده وتعاونه مع مصلحة الأحوال والعمل المشترك وإلزام كافة المدارس بمديريات المحافظة بضرورة تقييد أسماء الطلاب والطالبات على حسب شهادة الميلاد والوثائق الرسمية.