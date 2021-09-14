مدير عام سيئون يطلع على سير العملية التعليمية بالجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

12:01 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

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اطلع مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم سير العملية التعليمية بجامعة سيئون في منطلق بدء العام الجامعي 2021/2022.

وتعرف مدير عام مديرية سيئون خلال لقاءه صباح اليوم رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور عمر عبود عقيلان على مستوى الإمكانيات المتوفرة في الكليات والأقسام العلمية والتطبيقية، وأبرز التحديات التي تواجه الجامعة والخطوات التطويرية التي تقوم بها للارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.

وعبر مدير عام مديرية سيئون عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت اليه جامعة سيئون ومستوى العطاء العالي والمخرجات الأكاديمية في الواقع والدور المتواصل في تحسين جودة التعليم الأكاديمي وتطوير البنية التحتية.

مؤكدا مساندة السلطة المحلية بمديرية سيئون في خلق مسارات تعاون مشترك لتجاوز التحديات والعقبات في ظل الإمكانات المحدودة، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة الجامعة لاستقرار العملية التعليمية.