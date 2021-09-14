معهد حضرموت العالي للعلوم الطبية يقيم الحفل التكريمي التوديعي لطلابه بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقام معهد حضرموت العالي للعلوم الطبية بالمكلا حفل تكريمي وتوديعي لطلابة الخريجين الدفعة السادسة عشر (جنود الصحة) .



وبلغ عدد الخريجين 72 خريج وخريجة بمختلف التخصصات التي تمثلت في : مساعد طبيب عام وفني صيدلة وفني مختبر وفني أشعة.

وخلال الحفل الذي حضره الأستاذ فهمي باضاوي وكيل المحافظ المساعد لشؤون الشباب أكد الدكتور فتحي كندوح مدير معهد حضرموت العالي للعلوم الطبية أن المعهد منذ تأسيسه يعمل بخطى وخطط واثقة وكوادر تعليمية مؤهلة وذو خبره في المجال الطبي وقاعات دراسية مهيأة للطالب وكذا المختبرات والمعامل التي تتوفر بها أجهزة حديثة ليتسنى للطالب التطبيق العملي بشكل مباشر للخروج لسوق العمل بكل جاهزية.

ومن جانبه أعرب الخريجين عن سعادتهم بهذه الإحتفالية التي تتوج سنوات من التعليم والمثابرة المثمرة وسط المعهد الذي قدم لهم الكثير من الخدمات التعليمية التي كانوا بأمس الحاجة لها .

وتعددت فقرات الحفل من وصلات غنائية وفنية ورقصات وكلمات وتكريم الأساتذة والدكاتره والصيدليات والخريجين وغيرها .

حضر خلال الحفل الأستاذ فهمي باضاوي وكيل المحافظ المساعد لشؤون الشباب والعقيد مبارك حسين حقيص مدير ركن التدريب بكلية الشرطة وعميد معهد العلوم الصحية بحضرموت الدكتور محمد عوض لرضي والدكتور عبدالرحمن البعسي مدير المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة وجمع غفير من أهالي وذوي الخريجين.