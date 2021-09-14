وكيل أول حضرموت يلتقي اللجنة المجتمعية في منطقة ميفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365 - ميفع

التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم اللجنة المجتمعية في منطقة ميفع بمديرية بروم - ميفع بحضور العام المدير العام للمديرية علي سليمان باقروان .



وتم خلال اللقاء استعراض العديد من القضايا التي تهم المنطقة , ومنها تشغيل محطة الكهرباء , وتوفير احتياجاتها من الوقود .

وأشاد الشيخ بن حبريش بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء اللجنة المجتمعية في متابعة القضايا ذات النفع للمنطقة وتعاونهم مع السلطة المحلية في المديرية في تحقيق ذلك، مؤكدًا أهمية التكامل المجتمعي بما يخدم قضايا المواطنين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم.