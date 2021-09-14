تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012