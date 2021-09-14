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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الخليج 365 - المكلا
أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.
وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:
بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 15 حالة موزعة كالتالي :
8 حالات من مديرية المكلا
الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 50 عام
الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام
الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 50عام
الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 37 عام
الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 95 عام
الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام
الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 60 عام
الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 65 عام
حالتين من مديرية بروم ميفع
الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 65 عام
الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 68 عام
حالة من مديرية الديس الشرقية
الحالة 11 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام
حالة من مديرية أرياف المكلا
الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 31 عام
حالة من مديرية الشحر
الحالة 13 لذكر يبلغ من العمر 29 عام
حالة من مديرية الريدة وقصيعر
الحالة 14 لذكر يبلغ من العمر 80 عام
حالة وافدة
الحالة 15 لأنثى تبلغ من العمر 70عام من محافظة مأرب
حالتا وفاة جديدة موزعة كالتالي :
حالة من مديرية المكلا
الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام
حالة من مديرية غيل باوزير
الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 45 عام
الحالتين توفيت في المنزل
اجمالي الحالات النشطة 244 حالة نشطة
224 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة
6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا
14 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري