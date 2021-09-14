مقتل مواطن خمسيني على يد 5 من أشقائه في ريف إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن خمسيني على يد خمسة من أشقائه في محافظة إب (وسط اليمن) في ظل فوضى أمنية وجرائم قتل شبه يومية في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن "ص.ح.ح.غ.أ" قتل برصاص أشقائه الخمسة، في ظروف غامضة.



وأضاف المصدر أن الحادثة تعود لعيد الأضحى المبارك، حيث قام المجني عليه الذي يسكن في مدينة إب بزياره لأشقائه من أهالي قرية "الشياحي" في مديرية ريف إب (شرق المحافظة)، ومنذ ذلك الحين لم يعود إلى منزله، الأمر الذي دفع بأسرته للبحث عنه طوال الفترة الماضية.



وأشار المصدر إلى أن أحد أخوته وتحت تأنيب الضمير اعترف أمس الأول بالجريمة وبمشاركة 4 آخرين من أخوته، وذلك بعد مضي نحو شهرين من الحادثة دون الإفصاح عن السبب.



وأوضح المصدر أن المجني عليه قتل برصاصتين في الصدر والرأس وجرى لف جثمانه وإخفائه في مكان بعيد عن المنطقة.



وبعد اعتراف أحد الجُناة الذي سلّم نفسه للأجهزة المعنية، تم القبض على آخر فيما لاذ 3 آخرين بالفرار، حسب المصدر.



وشكلت الحادثة صدمة كبيرة لدى المجتمع في المنطقة .



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية تتسم بعضها بالطابع الأسري، في ظل غياب مؤسسات التقاضي واحتكام المواطنين للسلاح في حل خلافاتهم.

