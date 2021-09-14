انقذوا حياة نقيب الصحفيين اليمنيين بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

ناشد صحفيون وإعلاميون دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني بالتوجيه بتكفل علاج مدير وكالة سبأ للانباء بعدن الأستاذ محمود ثابت صالح بعد تردي وضعه الصحي مؤخراً وباتت حالته حرجة.

وكان الاستاذ محمود ثابت صالح مدير وكالة سبأ للانباء بعدن قد تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية لم تنجح العلاجات التي تلقاها بمعرفة اسباب تدهور وضعه الصحي الناتج عن تسرب دموي حاد يثير الكثير من المخاوف.

وخلال أقل من أسبوع تم تركيب قربتي دم لتعويض ما فقده بسبب ذلك التسرب المتسارع كان آخرها اليوم الأحد حيث تم تركيب قربة دم ثانية في مشفى خاص لتعويض بعض ماخسره من الدم بفعل ذلك الطارئ الأليم الذي يعاني منه منذ فترة وانعكس سلبا على وضعه الصحي.

وطلب الصحفيون من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني سرعة الاستجابة الإنسانية لصحفي وقيادي لمؤسسة صحفية حكومية رائدة يعاني من وضع صحي يتوجب مد يد العون الرسمي تقديرا لمواقفه الفاعلة وخدماته الطويلة للصحافة والإعلام الرسمي كواجب من الحكومة الشرعية نحو كوادرها البارزة في ظروف بات فيها أكثر حاجة لتلقي العلاج بالخارج في لحظات فارقة بين المعاناة القاسية والحياة المثقلة بالألم والوجع والظروف الإنسانية الصعبة.

يتطلع الصحفيون لإستجابة إنسانية عاجلة من الحكومة ممثلة برئيسها ووزير إعلامها المشهود لهما بالمواقف الإنسانية النبيلة لعل ذلك الموقف التي يتطلب التعجيل ذات أهمية ملحة اليوم ومن شأنه إنقاذ حياة صحفي وقيادي في أهم مؤسسة صحفية رسمية بات في مسيس الحاجة للمساعدة والقيام بالواجب الإنساني معه قبل فوات الأوان وقبل أن تستفحل الحالة المرضية.