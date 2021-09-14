عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر فادحة لميليشيات الحوثي غرب مأرب.. ومقتل قيادات

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365

تكبدت ميليشيات الحوثي التي تشن منذ أشهر هجوماً على محافظة مأرب، أمس الاثنين، خسائر فادحة.



فقد أفادت مصادر عسكرية بأن العشرات من عناصر الميليشيات بينها قيادات ميدانية قتلوا أمس بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع للميليشيات في جبهة صرواح غرب مأرب.

وأوضح مصدر ميداني أن الغارات استهدفت اجتماعًا لقيادات ميدانية للمليشيات في موقع خلف تبة المطار بمديرية صرواح، وأسفرت عن مصرع العشرات وتدمير عددا من الآليات.

تعزيزات حوثية

كما استهدفت الغارت تعزيزات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وميسرة صرواح، في ظل استمرار المعارك في مختلف الجبهات .

وأعلن المركز الإعلامي للجيش الوطني أيضا أن مدفعيته استهدفت تحركات لعناصر الميليشيات في مواقع متفرقة غرب مأرب، وقد تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يشن الحوثيون الموالون لإيران حملات وهجمات عسكرية متتالية من أجل التقدم نحو مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح في تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.