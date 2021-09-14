عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن يرفض ربط السلام بملفات طهران

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

الخليج 365

رفضت الحكومة ، الإثنين، ربط عملية السلام في اليمن، بملفات إيران.



وأكدت الحكومة أن أي مسار سياسي للأزمة يجب أن يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وهي قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية .

ورفض رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك ربط ما يجري في اليمن بأي قضايا أخرى يستخدمها داعمي مليشيات الحوثي للتاثير على المجتمع الدولي، في إشارة الى الدور الذي تلعبه إيران لربط التسوية السياسية بالملف النووي الإيراني.

وشدد عبدالملك خلال استقباله السفير المصري في اليمن، أحمد فاروق، أهمية الحضور العربي في الملف اليمني.

بدوره، أكد السفير المصري دعم بلاده وعلى أعلى المستويات للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد فاروق إدانة مصر لإستمرار استهداف مليشيا الحوثي البنى التحتية في اليمن وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين وكذا الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأكد أن التصعيد العسكري الحوثي لا يخدم عملية السلام.

فيما أشار رئيس الحكومه إلى زياره مرتقبه له إلى مصر لتنسيق المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وتأمين الملاحة الدولية.

وأوضح معين عبدالملك أن زيارته للقاهرة ستعمل على تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة، وتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لليمنيين في بلدهم الثاني مصر،