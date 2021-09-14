إصابة 17 مدنياً بعد انفجار لغم حوثي في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أصيب 17 مدنياً يمنياً، مساء الإثنين، بعد انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، غرب البلاد.



وقال مصدر محلي، طلب حجب اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن لغماً أرضياً زرعه الحوثيون في منطقة القطابا، انفجر اثناء مرور سيارة تحمل مدنيين، في مديرية الخوخة، جنوب المحافظة. وأضاف المصدر، أن معظم الإصابات خطيرة.

وتشهد الحديدة، معارك متقطعة بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على معظم أجزاء المحافظة من جهة ثانية، تخلف في العادة قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

وتطالب الأمم المتحدة بشكل متكرر بإزالة الألغام من الحديدة، بعد ارتفاع عدد ضحاياها المدنيين.