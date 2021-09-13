بسبب ارتفاع الحرارة.. تعليق الدراسة في جميع مدارس أبين لمدة أسبوعين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب التربية والتعليم في محافظة أبين، الإثنين، تعليق الدراسة في جميع المدارس لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة جنوبي اليمن.



وقال مدير مكتب التربية، وضاح المحوري في تعميم، إنه "تقرر إيقاف الدراسة في جميع المدراس الحكومية والأهلية بالمحافظة لمدة أسبوعين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة المتزامن مع انقطاع الكهرباء وحدوث حالات إجهاد للمعلمين والطلاب، إضافة إلى انتشار أمراض الحميات".



وأشار إلى أن "القرار جاء بناء على توجيهات محافظ أبين أبو بكر حسين سالم".



والأحد، توفيت معلمة في إحدى مدارس أبين، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، فيما شكا طلاب من حالات إغماء.



وكانت السلطات المحلية في عدن قد أقرت قبل أيام تعليق الدارسة في المحافظة، وللسبب ذاته، المتمثل بانقطاع التيار الكهربائي، بسبب نفاد الوقود.

