انفجار لغم حوثي يصيب 15 مدنيا في مديرية الخوخة بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في مديرية الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.



وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، في بيان ، أن لغما حوثيا انفجر في سيارة بمنطقة القطابة التابعة لمديرية الخوخة ما أدى إلى إصابة 15 مدنيا بجروح مختلفة.

وأضاف البيان أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية.

وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، الماضي قتل وأصيب 16 مدنيا، إثر تعرضهم لانفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

ووقع الانفجار في قرية الشجيرة، عزلة الحبحبة السفلى، عندما كانوا يستقلون باص نقل في طريقهم للمشاركة في حفل زفاف أحد المقربين.

وأسفرت الألغام الحوثية عن سقوط نحو 1200 ضحية جراء ألغام مليشيا الحوثي، في مناطق الساحل الغربي للبلاد، والتي حولتها الانقلاب إلى أكبر حقل للألغام في اليمن.

وبحسب تقديرات عاملين في مجال نزع الألغام، زرعت مليشيا الحوثي ، نحو مليوني لغم متعدد، في الأراضي الزراعية، والدروب التي يسلكها المدنيين، ما أعاق عودة العديد من السكان إلى مساكنهم.