رئيس مجلس النواب يلتقي قيادات الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، نائب رئيس الجالية اليمنية بنيويورك نبيل الجماعي، ومستشاري الهيئة السياسية اليمنية الأمريكية وعضوي قيادة الجالية في مشجن بالولايات المتحدة الأمريكية بازل فاضل، وصلاح صبيح.



ورحب رئيس المجلس بممثلي قيادات الجالية اليمنية..معرباً عن تقديره للجهود والأدوار التي تبذلها في سبيل تذليل العقبات والصعوبات وحل كثير من المشكلات التي تواجه أبناء الجالية، وما يسجلونه من مواقف وطنية في تمثيل اليمن بصورة مشرفة.

واستمع رئيس المجلس خلال اللقاء المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، من قيادات الجالية اليمنية في أمريكا، بشأن تفاصيل لقائهم مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، ورؤيتهم المقترحة لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتي قدموا منها نسخة للمبعوث الأمريكي..مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة.

وحث البركاني، قيادات الجالية على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بصورة مشتركة، لحل القضايا والمشاكل العالقة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن..مبدياً استعداده الكامل للتعاون مع أبناء الجالية اليمنية في أمريكا..متطرقاً إلى جريمة مقتل الشاب عبد الملك السنباني..مشيراً إلى أن هذا الحادث الأليم آلم الشعب اليمني..موجهاً الحكومة والجهات الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما أشار مستشار رئيس الجمهورية عضو مجلس النواب سلطان العتواني، إلى التجاوب الإيجابي المستمر للشرعية مع دعوات وجهود السلام الأممية مقابل استمرار التعنت والرفض الحوثي وتعمده مضاعفة معاناة اليمنيين.

و أشار عضو المجلس صادق البعداني، إلى التصعيد العسكري للعصابة الحوثية الباغية التي تستهدف المدنيين..مؤكداً أنها تتحمل المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه الوطن، فيما اكد عضو المجلس عبدالسلام الدهبلي، أن المليشيات لا تجيد سوى الإرهاب والقتل وإشعال الحروب، فيما شدد عضو المجلس عبد الرحمن معزب، على ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما ناقش اللقاء، جملة من القضايا والمهام المتعلقة بهموم وتطلعات أبناء الجالية اليمنية في أمريكا، والتحديات التي تواجههم، وأهمية الحصول على مزيداً من التسهيلات للمغتربين.