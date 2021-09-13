أعداد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا تواصل ارتفاعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في بلادنا ارتفاعها، الإثنين، وقفز الإجمالي إلى 1604 وفيات بينما تمر البلاد بموجة تفش ثالثة للجائحة.



وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة الشرعية في بيان أنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و20 وفاة في ثاني أكبر حصيلة إصابات ووفيات رسمية معلنة بالفيروس خلال الموجة الثالثة مقارنة مع 56 إصابة و15 حالة وفاة الأحد.

كان اليمن قد سجل في 3 سبتمبر/أيلول 67 إصابة و27 وفاة في أكبر حصيلة إصابات ووفيات بكورونا خلال موجة التفشي الجديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في جنوب وشرق البلاد إلى 8452 إصابة توفي منها 1604 حالات بينما تعافى 5266 ولا تزال هناك 1572 حالة نشطة.