وزير الصحة يبحث مع السفير الهولندي دعم القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، مع سفير مملكة هولندا لدى اليمن بيتر ديريك هوف، دعم وتحسين خدمات قطاع الصحة في اليمن.



وثمن الوزير بحيبح، دور مملكة هولندا في اليمن، ودعمها المقدم في مختلف المجالات بينها قطاع الصحة..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار الوزير بحيبح، إلى أن اليمن تواجه الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.. مستعرضاً آلية وصول اللقاحات وتوزيعها، والأسباب التي حالت دون وصول اللقاحات إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي منعت وصولها.

ولفت بحيبح، إلى احتياجات قطاع الصحة في اليمن الذي تأثر بشكل كبير بسبب انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية، لا سيما الاحتياجات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا..موضحاً أن المنظمات الدولية أسهمت في خلق تعافي لهذا القطاع للقيام بمهامه في هذه الظروف.

من جانبه أكد سفير مملكة هولندا، استعداد بلاده بذل المزيد من الجهود في دعم مجالات التنمية في اليمن، وعلى رأسها قطاع الصحة.. مشيراً الى أن بلاده ستعمل على التشبيك مع المنظمات العاملة في المجال الصحي لمساعدة اليمن في هذا المجال.

حضر اللقاء الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور عبدالرقيب الحيدري والملحق الصحي بالسفارة اليمنية بالرياض الدكتور محمد السعدي.