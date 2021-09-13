مناقشة الاستفادة من مركز التدريب والتأهيل بوزارة النفط بوادي حضرموت في مجال اللغات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء اليوم بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري مدى الاستفادة من مركز التدريب والتأهيل التابع لمكتب الوزارة في تأهيل الشباب في مجال اللغات .



وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة النفط بوادي حضرموت والصحراء المهندس رضا باسيف وعميد كلية الآداب واللغات بجامعة سيئون الأستاذ الدكتور ناصر التميمي والمدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الأستاذ عبداللاه بن عثمان الى آلية العمل التشاركي بين تلك الجهات للاستفادة من المركز .

وأكد وكيل المحافظة استعداده لتقديم الدعم اللازم انطلاقا من اهتمام قيادة السلطة المحلية في اكساب الشباب اللغات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية ، منوها الى أهمية الاستفادة من الامكانيات المتوفرة لدى تلك الجهات بما يعود بالنفع على المجتمع.