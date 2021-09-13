توقيع اتفاقية تعاون لإنقاذ المباني والمعالم المتضررة في المدن التاريخية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

جرى اليوم في سيئون ، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مشروع الأشغال العامة المنطقة الفرعية حضرموت ، والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام حضرموت لتسهيل وتيسير تنفيذ أعمال الترميم والإنقاذ للمباني والمعالم المتضررة في المدن التاريخية الممولة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).



وتضمنت بنود الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري العمل على تنفيذ مشاريع الحفاظ على مدينة شبام التاريخية ، والاستعانة بالخبرات المحلية المؤهلة لإعداد الدراسات والاشراف على التنفيذ بالجودة المطلوبة والحفاظ على الطابع المعماري الخاص بالمدينة .

قام بالتوقيع على الاتفاقية بحضور مدير عام مديرية شبام هشام بن طالب ، عن جانب الطرف الأول مدير المنطقة الفرعية حضرموت بمشروع الأشغال العامة عبدالرحيم الحوري ، وعن جانب الطرف الثاني مدير عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية فرع شبام حسن عيديد.

حضر التوقيع المدير الفني لفرع الهيئة على بالطيور ، ومسؤولة فرق الباحثين للدراسة الميدانية للمشاريع أمل باقرين