مركز الاطراف بمأرب يحيي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احيا مركز الاطراف الصناعية واعادة التأهيل في هيئة مستشفى مأرب العام، اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف الـ8 من سبتمبر من كل عام، بتنظيم فعالية توعوية بأهمية العلاج الفيزيائي والتأهيل النفسي والخدمات التي يقدمها المركز الممول من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



واكد رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي، على اهمية هذه المناسبة العالمية في نشر الوعي بين المواطنين باهمية العلاج الطبيعي(الفيزيائي)..موضحاً ان المركز يقدم للمرضى خدمات تشخيصية من خلال وحدات تخطيط الدماغ، وتخطيط الاعصاب والعضلات، الى جانب الخدمات العلاجية بالموجات فوق الصوتية وتحفيز العضلات والاعصاب كهربائيا، فظلا عن خدمات صناعة وتقويم الاطراف العلوية والسفلية.

ونوه القباطي الى ان المركز افتتح وحدة خاصة للدعم النفسي باعتبار هذه الخدمة الطبية هامة جداً في اعادة تأهيل المرضى نفسيا وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، كما جرى مؤخراً افتتاح قسم خاص بالنساء والاطفال في المركز لتقديم الدعم النفسي والعلاج الطبي عبر كادر نسائي متخصص.

من جانبه اوضح مدير المركز الدكتور عبدالكريم الوتيري، ان الخدمات التي قدمها المركز خلال المرحلة الرابعة والخامسة للفترة من بداية يناير2020م حتى نهاية فبراير2021م، بلغت 16 الفا و210 خدمة توزعت بين 4349 خدمة في مجال الاطراف الصناعية و11806 في مجال العلاج الطبيعي،وبلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمات 5634 مستفيدا.

ونوه الوتيري الى ان اجمالي الاطراف الصناعية التي جرى تصنيعها وتركيبها للمستفيدين الذين فقدوا اطراف علوية او سفلية او كليهما بلغت 2149 طرفا صناعيا وذلك خلال المراحل الست التي نفذها المركز منذ افتتاحه في 2017 م حتى نهاية اغسطس 2021م.. لافتا الى ان المرحلة السادسة ما تزال مستمرة حتى نهاية فبراير2022م.