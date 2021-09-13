الكثيري يلتقي مديرة مرسم ملتقى الفن و يطلع على مشروع الوان السلام بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على مشروع الوان السلام الجاري تنفيذه في مدينة سيئون من قبل مرسم ملتقى الفن و الذي يهدف لإكساب عدد المهتمين بفن الرسم التشكيلي مجموعة من المهارات و الأساليب الفنية الحديثة.



و أستمع الوكيل الكثيري بحضور مدير عام مكتب الثقافة بالوادي و الصحراء الأستاذ أحمد من الفنانة التشكيلية عبير محمد الحضرمي مدير مرسم ملتقى الفن إلى شرح حول مشروع الوان السلام الجاري تنفيذه في مدينة سيئون و الذي سيعمل على تقديم دورات و ورش عمل فنية بالإضافة إلى إقامة معرض فني لاستعراض ابداعات المشاركين.

و أشاد الوكيل الكثيري بنشاط المرسم الفني في عموم المحافظة و اهتمامه بالمبدعين و تنفيذه لجملة من المشاريع الفنية ، موجها بتقديم الدعم و المساندة لمشاريع المرسم و داعيا في ذات في السياق لافتتاح فرع للمرسم في وادي حضرموت لمنح مزيد من الإهتمام بالمبدعين و الموهوبين و المهتمين بمجالات الرسم و الفن التشكيلي