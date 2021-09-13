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نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد خالد محمد الكثيري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير دائرة التقاعد العسكري العميد خالد محمد مبارك الكثيري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

 

وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى محمد وعمر وعلي خالد محمد الكثيري وكافة أسرة الفقيد، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وخدماته الجليلة التي قدمها في السلك العسكري.

 

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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