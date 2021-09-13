احتجاجات شعبية غاضبة في غيل باوزير وإصابة أحد المتظاهرين برصاص قوات الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

شهدت مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات.



وقطع محتجون بينهم عشرات الطلاب ، الشارع العام الرابط بين مديرية غيل با وزير ومديرية الشحر تنديدا بتردي الاوضاع المعيشية

كما اُغلقت محلات الصرافة في المديرية عُقب الانهيار الكبير في اسعار العملة الوطنية واصيب احد الطلاب ويدعى "سعيد أحمد طيب" برصاص قوات الأمن اثناء تفريق الامن للمحتجين من طلاب المدارس، وتم اسعافة الى مستشفى غيل باوزير لتلقي العلاج.

وتشهد مدن حضرموت غليان شعبي اثر تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية ويتهم المحتجون السلطة المحلية بتجاهل مطالبهم وعدم التدخل لوضع حد للمشاكل التي تعاني منها المحافظة إضافة إلى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.