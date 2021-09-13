معين عبدالملك يستقبل السفير الاماراتي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، سالم الغفلي.



جرى خلال اللقاء تبادل النقاش حول عدد من المستجدات والتطورات، وضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم وتمكين الحكومة من أداء اعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وتوحيد الجهود لمواجهة وردع الاعتداءات الحوثية المستمرة والدور الإيراني التخريبي في اليمن، واخرها استهداف ميناء المخا التجاري، والعدوان المتواصل على المدنيين والنازحين في مأرب، وكذا الاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وتهديد الملاحة الدولية.

كما جرى استعراض مجالات التعاون والدعم المستقبلي للحكومة من قبل الامارات لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، وإعادة الاعمار امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم الشرعية ومؤسساتها حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، إضافة الى تنسيق وجهات النظر تجاه عدد من القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة العمل من اجل التزام كافة الاطراف باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتمكين الحكومة من أداء عملها والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات.. منوها بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب، واهمية الدور الاماراتي المساند في هذا الجانب.. معربا عن ثقته باستمرار الدعم الاخوي الصادق لشركاء اليمن في معركته المصيرية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء، ان التطورات الأخيرة تستدعي تضافر الجهود وتكاملها من اجل المضي قدما وبمسار سريع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وما يتطلبه ذلك من دعم اقتصادي عاجل ومساندة الحكومة للايفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين وتخفيف المعاناة القائمة، بما ينعكس إيجابا على المعركة المصيرية و الوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي .. مشيرا الى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية حريصة على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وما قدمته في سبيل ذلك من تنازلات حرصا على حقن الدماء واستمرار التعنت والتصعيد الحوثي في رفض كل التحركات الأممية والدولية نحو الحل السياسي.

من جانبه، أكد السفير الاماراتي دعم بلاده الكامل للحكومة اليمنية، وحرصها على وحدة واستقرار وسلامة اراضي الجمهورية اليمنية.. مجددا موقف الامارات الداعم لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض واهمية الالتزام بذلك.

كما أكد دعم الامارات لكل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.