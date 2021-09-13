مدير عام مديرية الغيضة يدشن ورشة عمل حول تعزيز دور المرأة و سبل تمكينها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان صباح اليوم ورشة عمل حول "تعزيز دور المرأة و سبل تمكينها" باشراف الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة.



وخلال الورشة أشار مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض إلى أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المرأة ، مؤكداً على أهمية الوقوف أمام القضايا التي تهم المرأة ووضع المعالجات الكفيلة بتعزيز دورها خلال المرحلة القادمة .

من جانبها أكدت مديرة عام الادارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات على أهمية تأهيل وتدريب المرأة وتعزيز دورها والخروج برؤية مشتركة وحشد الجهود للقيام بحملات توعية وتدريب ووضع آليات تشبيك لتغيير وتحسين أوضاع المرأة في مجالات العمل المختلفة .

وكانت مديرة ادارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الاستاذة انتصار عوض مبارك أوضحت أن الورشة تهدف إلى اكساب (40 )مشاركة على مدى يومين العمل على زيادة قدراتهن وتخفيف و تذليل العقبات والتحديات امامهن وتحديد اهتمامات المرأة المهرية ، والاحتياجات الملحة في الوقت الراهن ، وأبرز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة .

وأضافت أن إدارة تنمية المرأة بالغيضة تسعى الى تدريب الكادر النسوي بمختلف المجالات التي تمكنها من تعزيز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة