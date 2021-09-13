تنظيم ورشة عمل بالغيضة حول تعزيز دور المرأة وسبل تمكينها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، ورشة عمل حول (تعزيز دور المرأة و سبل تمكينها) والتي تنظمها الادارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة.



وتهدف الورشة على مدى يومين، إكساب 40 مشاركة، مهارات العمل على زيادة قدراتهن وتخفيف العقبات والتحديات وتذليلها أمامهن وتحديد اهتمامات المرأة المهرية والاحتياجات الملحة في الوقت الراهن وأبرز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة.

وأكد مدير مديرية الغيضة سالم سعيدان، اهتمام وحرص السلطة المحلية بقطاع المرأة، والعمل على تنمية قدراتها وتعزيز دورها..لافتا إلى أهمية الوقوف أمام القضايا التي تهم المرأة ووضع المعالجات الكفيلة بتعزيز دورها خلال المرحلة القادمة.

من جانبها أكدت مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة لبنى كلشات، أهمية تأهيل وتدريب المرأة وتعزيز دورها والخروج برؤية مشتركة وحشد الجهود للقيام بحملات توعية وتدريب ووضع آليات تشبيك لتغيير وتحسين أوضاع المرأة في مجالات العمل المختلفة.