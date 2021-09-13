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تدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "ميليشيا" الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة . وأكد التحالف في بيان صحفي اليوم أن "القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي تشنها الميليشيا الحوثية". وتطلق الميليشيات الحوثية صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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