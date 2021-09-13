مناقشة التنسيق بين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والإدارة العامة للمرور بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، جوانب التنسيق المشترك والجهود المبذولة بين الهيئة والإدارة العامة للمرور .



وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان ونائب مدير عام المرور بالجمهورية العميد منصور ناصر، السبل الكفيلة لمعالجة الصعوبات والإشكالات الماثلة التي تعيق عمل النقل والمرور، بما يكفل تحسين الاداء وتصحيح الاختلالات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، حرص قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتشديدها في تطبيق المواصفات الفنية للمركبات واتباع كافة الاجراءات المرورية من ترسيم وترقيم وتجديد التراخيص والاهتمام بتذليل مهام الادارة العامة للمرور وتفعيل أداء رجال المرور في تأدية مهامهم بصورة ايجابية في تنظيم حركة السير.

من جانبه شدد نائب مدير عام المرور بالجمهورية، على ضرورة ترجمة الآلية التنفيذية للخطة المرورية على مستوى الاداء بالميدان وتحديد الإختصاصات كل حسب مهامه المناطه به.